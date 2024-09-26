UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 takım Türkiye’yi temsil ediyor. Yıllar sonrasında bir ilkin gerçekleştirildiği UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam ilk maçlar oynandı. İlk maçına çıkan Galatasaray, sahadan 3-1 ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı. Bu akşam ise Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta maçına çıkarak rakipleri karşısında 3 puan arayacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi’nde Günün Maçları

Günün açılış maçında Fenerbahçe kendi sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. 19.45’te oynanacak karşılaşmada Galatasaray yenilgisini unutturmak ve Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe’de kadro rotasyonu ve yeni sistemin nasıl olacağı merak ediliyor. Türkiye için bir diğer önemli maç ise 22.00 itibariyle başlayacak. Ligin güçlü ekiplerinden Ajax deplasmanına çıkacak Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında puan alarak iddialı giriş yapmayı hedefliyor.