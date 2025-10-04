Cumartesi, Ekim 4, 2025

Son Dakika

UEFA, Hayri Çavuşoğlu’nu Kadınlar Avrupa Kupası Maçında Göreve Atadı 52 dakika ago
Robbie Williams’ın İstanbul Konseri İptal Edildi 1 saat ago
Türkiye Bulgaristan Maçı Sofya’da! İşte Milli Takımın Aday Kadrosu 2 saat ago
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Muhtemel 11’ler Açıklandı 2 saat ago
Beşiktaş’ta Abraham Krizi: Galatasaray Derbisinde Forma Giyebilecek mi? 3 saat ago
Manifest’in “Arıyo” Şarkısı Grammy’de Yarışacak 3 saat ago
İstanbul’da 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti 100 Bin Lirayı Aştı 4 saat ago
Emre Belözoğlu, Rize Mağlubiyeti Sonrası İstifa İhtimalini Dile Getirdi 5 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığında Üst Düzey Görev Değişiklikleri Gerçekleşti 5 saat ago
Beşiktaş Yönetiminden Taraftara Önemli Duyuru 6 saat ago

UEFA, Hayri Çavuşoğlu’nu Kadınlar Avrupa Kupası Maçında Göreve Atadı

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Hayri Çavuşoğlu, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Almanya’daki Eintracht Frankfurt – FC Slovácko karşılaşmasında görev yapacak.
Özge Tekeli
52 dakika önce
0 0
UEFA, Hayri Çavuşoğlu’nu Kadınlar Avrupa Kupası Maçında Göreve Atadı

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, yaklaşan UEFA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında görev yapacak.

UEFA, Çavuşoğlu’nu Almanya’da Eintracht Frankfurt ile Çekya temsilcisi FC Slovácko arasında oynanacak maçta resmi delegesi olarak görevlendirdi. Karşılaşma 8 Ekim Çarşamba günü Am Brentanobad Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.

TFF’den yapılan açıklamada, Hayri Çavuşoğlu’nun UEFA görevini üstlenmesinin Türkiye temsilcilerinin uluslararası arenadaki etkinliklerini artıran önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX