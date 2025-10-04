UEFA, Hayri Çavuşoğlu’nu Kadınlar Avrupa Kupası Maçında Göreve Atadı

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, yaklaşan UEFA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında görev yapacak.

UEFA, Çavuşoğlu’nu Almanya’da Eintracht Frankfurt ile Çekya temsilcisi FC Slovácko arasında oynanacak maçta resmi delegesi olarak görevlendirdi. Karşılaşma 8 Ekim Çarşamba günü Am Brentanobad Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.

TFF’den yapılan açıklamada, Hayri Çavuşoğlu’nun UEFA görevini üstlenmesinin Türkiye temsilcilerinin uluslararası arenadaki etkinliklerini artıran önemli bir adım olduğu vurgulandı.