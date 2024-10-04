Avrupa maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Dün akşam 3 Türk takımının mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde beklentilerin altında kalan performanslar nedeniyle toplamda 2 puan alınabildi. Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kalırken Beşiktaş kaybetti. Dün oynana Konferans Ligi’nde ise Başakşehir’in de kaybetmesi sonrasında 4 maçtan sadece 2 puan kazanıldı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye yerini korusa da büyük bir avantaj kaybetti.
UEFA Ülke Puanı Sıralamasında +400 Puan
4 maç sonucunda Türkiye’nin puanına sadece 400 puan eklendi. UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle;
1- İngiltere 92.160
2- İtalya 81.231
3- İspanya 75.703
4- Almanya 74.035
5- Fransa 61.379
6- Hollanda 56.566
7- Portekiz 52.616
8- Belçika 46.000
9- Çekya 40.450
10- Türkiye 37.300
11- Norveç 32.250
12- Avusturya 31.000
13- İsrail 30.625
14- Danimarka 30.075
15- Yunanistan 30.000