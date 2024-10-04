Avrupa maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Dün akşam 3 Türk takımının mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde beklentilerin altında kalan performanslar nedeniyle toplamda 2 puan alınabildi. Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kalırken Beşiktaş kaybetti. Dün oynana Konferans Ligi’nde ise Başakşehir’in de kaybetmesi sonrasında 4 maçtan sadece 2 puan kazanıldı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye yerini korusa da büyük bir avantaj kaybetti.

UEFA Ülke Puanı Sıralamasında +400 Puan

4 maç sonucunda Türkiye’nin puanına sadece 400 puan eklendi. UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle;

1- İngiltere 92.160

2- İtalya 81.231

3- İspanya 75.703

4- Almanya 74.035

5- Fransa 61.379

6- Hollanda 56.566

7- Portekiz 52.616

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- Türkiye 37.300

11- Norveç 32.250

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- Danimarka 30.075

15- Yunanistan 30.000