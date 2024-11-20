Türkiye’nin lider olarak çıktığı grup son maçında Karadağ deplasmanında farklı mağlubiyet aldı. Galler’in kazanmasıyla birlikte grupta 2. sırada yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, A ligine yükselme fırsatını kaçırdı. A ligine yükselmesi için son şans olarak play off maçına çıkacak Türkiye’nin Mart ayındaki maçını kazanması halinde yükselmesi mümkün olacak. Peki, Uluslar Ligi play off oynayacak takımlar hangileri? Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler?

İşte Uluslar Ligi Play Off Oynayacak Takımlar

A ligini 3. sırada bitiren takımlar, B ligini 2. sırada bitiren takımlar ile Uluslar Ligi play off maçlarına çıkacak. Yapılacak kura çekimi sonrasında takımların son şans olarak çıkacağı maçtaki durumu belli olacak. Uluslar Ligi play off oynayacak takımlar şöyle;

İskoçya

Belçika

Macaristan

Sırbistan

Bu takımlardan birisi, kura çekimleri sonrasında Türkiye’nin rakibi olacak.

Uluslar Ligi Play Off Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Uluslar Ligi play off kurası, 22 Kasım’da çekilecek ve Türkiye’nin de rakibi böylece belli olacak. Maçlar ise mart ayında oynanacak. Bu nedenle uzun bir süre A Milli Takımın maçı olmayacak. Maçlar çift eleme usulü oynanacak.