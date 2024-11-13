VAR teknolojisinin futbolda yer almaya başlamasıyla birlikte maçların daha adil bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Ancak VAR’ın olmasına rağmen tartışmalar devam ediyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak isteyen FIFA ise Futbol Video Desteği (FVS) sisteminde yenilikler hedefliyor. FIFA ile IFAB arasında yapılacak görüşmeler sonrasında yapılması planlanan tüm değişiklikler aktarılacak. Şu ana kadar gelen bilgilerde ise takımlara itiraz hakkı verilmesi dikkat çekti.

Collina’dan Olumlu Mesaj

Konuyla ilgili ilk açıklama FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’dan geldi. FVS sürecinin devam ettiğini ve IFAB ile görüşmelerin de olumlu seyrettiğini söyleyen Collina, ilk denemelerden olumlu sonuçların alındığını açıkladı. Collina, “Deneme sürecinin henüz başındayız. FIFA U20 ve U17 Kadınlar Dünya Kupası’ndaki denemeler dikkatle analiz edilecek, ancak şu ana kadar olumsuz bir geri bildirimle karşılaşmadık.” diyerek test sürecindeki durumu analiz eden Collina, konuyla ilgili kesin kararın IFAB tarafından sunulacağını açıkladı.

Takımlara İtiraz Hakkı Verilecek

Şu andaki düzenlemelere göre her takımın teknik direktörüne her maçta 2 itiraz hakkı tanınacak. Gol, penaltı, kırmızı kart gibi kritik konularda itiraz hakkını kullanabilecek teknik direktörler, pozisyonun VAR ile yeniden kontrol edilmesini sağlayacak. Böylece takımların maç sonlarında yaptığı itirazların da maç içerisinde çözüme kavuşturulması ve olası hataların giderilmesi de sağlanmış olacak.

Yeni sistemler için daha fazla kameranın sahada yer almasını hedefleyen FIFA, pozisyonlarla ilgili hiçbir kör noktanın kalmamasını istiyor.