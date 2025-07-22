Victor Osimhen Transferinin Detayları Belli Oldu

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferinde Napoli ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için toplamda 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedelinin 40 milyon Euro’su peşin olarak Napoli’ye ödenecek, kalan 35 milyon Euro ise 2026 yılına kadar taksitlendirilerek aktarılacak.

Osimhen, Galatasaray ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Buna göre oyuncu, en az üç sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. Kulübün talebi doğrultusunda sözleşme bir yıl daha uzatılabilecek.

Transfer bedelinin 75 milyon Euro’su sabit, 5 milyon Euro’su ise performans ve diğer bonuslardan oluşuyor. Osimhen’e yan haklar hariç yıllık net 16 milyon Euro maaş ödenecek. İmza parası ise anlaşmada yer almıyor.

Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmada, Osimhen’in ileride yapılacak satışında Napoli’ye kardan yüzde 10 pay verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca futbolcunun transferinde, Osimhen’in en az iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacağı maddesi bulunuyor.