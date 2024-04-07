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Voleybol Maçının Ardından Baba ve Kızını Darbeden 7 Fanatik Yakalandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçı sonrasında yürüyen baba ve kızını darbettiği belirlenen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 Nisan Cuma saat 17:00 sıralarında Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan maç sonrasında yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayda, U.İ, kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M’nin maç bitiminde spor salonunun bahçesine çıktıkları sırada yolun karşısından gelen bazı fanatik kişiler tarafından saldırıya uğradıkları belirlendi.

Şüphelilerin, U.İ’nin elindeki poşette bulunan Galatasaray kulübüne ait bazı pankart ve bayrakları, darbederek zorla aldıkları, E.N.İ’ye de tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce de olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

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Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçı sonrasında yürüyen baba ve kızını darbettiği belirlenen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnceleme sonucu olayı örgütlediği anlaşılan şüphelilerden H.B.A, M.B.Ö. ile olaya karışan M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.B’nin “mala zarar vermek”, M.B.Ö’nün ise dolandırıcılık suçlarından beşer suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Toplam 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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