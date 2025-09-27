Volkan Demirel Fenerbahçe’ye Geri Dönüyor

Fenerbahçe’de eski kaleci Volkan Demirel’in kulübe dönüş süreci resmen başladı. Kulüp kaynaklarına göre Demirel, yeni başkan Sadettin Saran ile görüşerek Fenerbahçe’de görev almak için ilk adımı attı. Görüşmenin olumlu geçtiği ve Demirel’in hangi görevde olacağına bakılmaksızın kulüpte çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolunda ilerledi. Son olarak Bodrum FK’da teknik direktörlük görevinde bulunan Demirel, beklentileri karşılayamayarak takımdan ayrılmıştı. Yeni süreçle birlikte yakın zamanda resmi olarak Fenerbahçe’de göreve başlaması bekleniyor.

Kulüp yönetimi ve Demirel arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının ardından, Fenerbahçe’deki görev dağılımı ve sorumluluklar netleşecek.