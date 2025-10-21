Salı, Ekim 21, 2025

Wilfried Singo Sahalara Ne Zaman Dönecek? Galatasaray’dan Resmi Açıklama

Galatasaray’da sakatlık yaşayan Wilfried Singo’nun, 1 Kasım’daki Trabzonspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
Özge Tekeli
37 dakika önce
0 0
Wilfried Singo Sahalara Ne Zaman Dönecek? Galatasaray'dan Resmi Açıklama

Trendyol Süper Lig’in lideri Galatasaray’da sakatlık yaşayan Wilfried Singo’nun sahalara dönme tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen savunmacıyı 1 Kasım’da Trabzonspor ile oynanacak maçta yeniden kadrosunda bulundurmayı planlıyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde en yakın rakibinin 5 puan önünde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı son 9 maçı da kazandı. Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezon Beşiktaş’a karşı alan Galatasaray, bu tarihten itibaren rakip statta çıktığı maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte 23 gol atan ekip, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig’deki son 17 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu dönemde 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden takım, rakip fileleri 44 kez havalandırırken sadece 6 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u mağlup eden Galatasaray, bu kez Bodo/Glimt’i konuk edecek. Teknik ekip, Beşiktaş maçında sakatlanan Singo’nun Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk’un tercihine göre Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkabilecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maçta görev yapan Singo, 1 asist kaydetti.

