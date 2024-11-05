Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni açıklaması ile yasa dışı bahise karşı yeni bir dönemin başlatıldığını duyurdu. Lisansı bulunmayan ve yasal olmayan bahis şirketlerinin reklamlarını yapan kulüpler için para cezasına ek olarak puan silme cezasının da verileceği vbelirtildi. Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik yaparak yeni dönemi resmen başlatan TFF’nin bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Zira Türkiye’de 3 kulüp bu nedenle soruşturma geçirmişti.

Bahis Reklamlarına Puan Silme Cezası Verilecek

TFF’nin düzenlemesinde “Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere” para cezası ve puan silme cezasının verileceği belirtildi. Tüm ligleri kapsayan bu düzenlemede forma reklamlarından reklam panolarındaki alanlara kadar tüm reklam alanlarının inceleneceği ifade edildi. FDT’nin 57. maddesinde Bahis başlığına yeni fıkra eklenmesiyle birlikte resmi süreç tamamlandı. Eklenen bu madde ve uygun görülen ceza ise şöyle;

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir. Bu yasağa uyulmaması halinde: