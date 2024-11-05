Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni açıklaması ile yasa dışı bahise karşı yeni bir dönemin başlatıldığını duyurdu. Lisansı bulunmayan ve yasal olmayan bahis şirketlerinin reklamlarını yapan kulüpler için para cezasına ek olarak puan silme cezasının da verileceği vbelirtildi. Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik yaparak yeni dönemi resmen başlatan TFF’nin bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Zira Türkiye’de 3 kulüp bu nedenle soruşturma geçirmişti.
Bahis Reklamlarına Puan Silme Cezası Verilecek
TFF’nin düzenlemesinde “Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere” para cezası ve puan silme cezasının verileceği belirtildi. Tüm ligleri kapsayan bu düzenlemede forma reklamlarından reklam panolarındaki alanlara kadar tüm reklam alanlarının inceleneceği ifade edildi. FDT’nin 57. maddesinde Bahis başlığına yeni fıkra eklenmesiyle birlikte resmi süreç tamamlandı. Eklenen bu madde ve uygun görülen ceza ise şöyle;
(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir. Bu yasağa uyulmaması halinde:
- a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
- b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
- c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
- d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.