2024-2025 futbol sezonu başlıyor. Trendyol Süper Lig’in dışında Avrupa ligleri, kupa maçları ve milli maçlar canlı olarak ekranlara taşınacak. Ancak hangi ligin ve turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Atılan son imzalarla birlikte 2024-2025 futbol sezonuna dair tüm soru işaretleri giderildi.

Hangi Lig Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yeni sezonda TRT’nin ihaleyi almasıyla birlikte ücretsiz maç izleme imkanı sağlanacak. TRT ve Tabii platformu üzerinden Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa ligi maçları izlenebilecek. TRT’de izlenecek ligler ve turnuvalar şöyle;

Milli maçlar

Lig

Şampiyonlar Ligi

Avrupa Ligi

Konferans Ligi

Süper Kupa

Uluslar Ligi

İtalya Kupası

Bein Sport’ta Hangi Ligler Var? (2024-2025)

Bein Sport’ta yer alacak yayınlar ise şöyle;

Süper Lig

Lig

Premier League

Bundesliga

Bundesliga 2

Ligue 1

Fransa Kupası

S Sport’ta Hangi Ligler Yayınlanacak? (2024-2025)

LaLiga

Laliga 2

Serie A

Eredivisie

Saudi Pro League

Tivibu’da Hangi Ligler Yayınlanacak? (2024-2025)

Bundesliga

Bundesliga 2

FA Cup

Copa del Rey

D-Smart’ta Hangi Ligler Yayınlanacak? (2024-2025)