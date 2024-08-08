2024-2025 futbol sezonu başlıyor. Trendyol Süper Lig’in dışında Avrupa ligleri, kupa maçları ve milli maçlar canlı olarak ekranlara taşınacak. Ancak hangi ligin ve turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Atılan son imzalarla birlikte 2024-2025 futbol sezonuna dair tüm soru işaretleri giderildi.
Hangi Lig Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Yeni sezonda TRT’nin ihaleyi almasıyla birlikte ücretsiz maç izleme imkanı sağlanacak. TRT ve Tabii platformu üzerinden Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa ligi maçları izlenebilecek. TRT’de izlenecek ligler ve turnuvalar şöyle;
- Milli maçlar
- Lig
- Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ligi
- Konferans Ligi
- Süper Kupa
- Uluslar Ligi
- İtalya Kupası
Bein Sport’ta Hangi Ligler Var? (2024-2025)
Bein Sport’ta yer alacak yayınlar ise şöyle;
- Süper Lig
- Lig
- Premier League
- Bundesliga
- Bundesliga 2
- Ligue 1
- Fransa Kupası
S Sport’ta Hangi Ligler Yayınlanacak? (2024-2025)
- LaLiga
- Laliga 2
- Serie A
- Eredivisie
- Saudi Pro League
Tivibu’da Hangi Ligler Yayınlanacak? (2024-2025)
- Bundesliga
- Bundesliga 2
- FA Cup
- Copa del Rey
D-Smart’ta Hangi Ligler Yayınlanacak? (2024-2025)
- Almanya kupası
- Liga Portugal
- Brezilya Serie A
- Arjantin Ligi