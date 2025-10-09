Perşembe, Ekim 9, 2025

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, performans düşüklüğü ve artan taraftar tepkileri sonrası takımdan ayrılmayı gündemine aldı.
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den Ayrılma Kararı mı Aldı?

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performans düşüklüğü ve artan taraftar tepkileri sonrası takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan En-Nesyri, ilk 9 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı. Ancak son 5 karşılaşmada skora katkı sağlayamayan yıldız oyuncu, 17 Eylül’de Alanyaspor’a karşı attığı golün ardından uzun süre sessiz kaldı. Kaçırdığı net gol fırsatları, futbolcunun eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oldu.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, geçtiğimiz sezon 30 milyon euro, bu sezon ise 40 milyon euro seviyesinde transfer teklifleri alan En-Nesyri, Jose Mourinho’nun onayıyla Fenerbahçe’de kalmıştı. Ancak Faslı oyuncu, aldığı bu karardan pişmanlık duyuyor. Nice ve Samsunspor karşılaşmalarındaki performansı sonrası taraftar tepkilerinin artması, En-Nesyri’nin devre arasında transfer talebinde bulunabileceği iddialarını gündeme taşıdı.

Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip, oyuncunun durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

