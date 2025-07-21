Yusuf Demir Transferi İptal Edildi

Galatasaray’ın genç oyuncusu Yusuf Demir’in transfer süreci beklenmedik şekilde sonuçlandı. İspanya La Liga ekiplerinden Elche ile yürütülen kiralama görüşmeleri, maaş konusundaki anlaşmazlık nedeniyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre Elche, Yusuf Demir’i kadrosuna katmak için Galatasaray ile bir süredir temas halindeydi. Ancak sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun maaşının tamamının İspanyol kulüp tarafından ödenmesini talep etti. Elche ise bu rakamın yalnızca 900 bin Euro’luk kısmını karşılayabileceğini iletti.

Taraflar arasında yürütülen görüşmeler olumlu ilerlese de maaş konusunda uzlaşma sağlanamayınca transfer son aşamada iptal edildi.

Galatasaray formasını bugüne dek 23 resmi karşılaşmada giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol atarken 2 de asist katkısı vermişti.