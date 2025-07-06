Zeynep Sönmez Wimbledon’da Üçüncü Turda Turnuvaya Veda Etti

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda, Türkiye adına önemli bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, üçüncü turda turnuvaya veda etti. Dünya sıralamasında 88. basamakta bulunan milli tenisçi, 18. sıradaki Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova ile karşılaştığı mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Maçın ilk setinde servis oyunlarında zorluk yaşayan Sönmez, seti 6-3 geride tamamladı. İkinci sette ise daha etkili servis vuruşları ve puan kazandıran hamlelerle 5-2 öne geçen milli sporcu, avantajını koruyamadı. Set tie-break’e taşındı ve 7-6 sonuçlandı. Böylece maç Rus tenisçinin üstünlüğüyle sona erdi.

Zeynep Sönmez, Wimbledon’da üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak tenis tarihine geçti. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş da turnuva boyunca milli sporcuya destek verdi.