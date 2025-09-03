Close Menu
    Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Tarihleri ve Kura Çekimi Açıklandı

    Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, ikinci eleme turu maçları ve kura çekimiyle devam ediyor; takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan ikinci eleme turu ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada maç tarihleri ve kura çekimi belli oldu. İşte detaylar:

    • 1. Eleme Turu

      • Kura Çekimi: 21 Ağustos 2025

      • Maç Tarihleri: 2-4 Eylül 2025

    • 2. Eleme Turu

      • Kura Çekimi: 8 Eylül 2025, saat 15.00

      • Kura Yeri: TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu

      • Yayın: A Spor canlı yayın

      • Maç Tarihleri: 16-18 Eylül 2025

      • Katılan Takımlar: İlk turu geçen 45 takım ve önceden belirlenmiş 33 takım olmak üzere toplam 78 takım

      • Sistem: Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemi

    • 3. Eleme Turu

      • Maç Tarihleri: 28-30 Ekim 2025

    • 4. Eleme Turu

      • Maç Tarihleri: 2-4 Aralık 2025

    • Grup Maçları

        1. Grup Maçları: 23-25 Aralık 2025

        2. Grup Maçları: 13-15 Ocak 2026

        3. Grup Maçları: 3-5 Şubat 2026

        4. Grup Maçları: 3-5 Mart 2026

