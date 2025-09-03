Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Tarihleri ve Kura Çekimi Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan ikinci eleme turu ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada maç tarihleri ve kura çekimi belli oldu. İşte detaylar:

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Ağustos 2025 Maç Tarihleri: 2-4 Eylül 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 8 Eylül 2025, saat 15.00 Kura Yeri: TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu Yayın: A Spor canlı yayın Maç Tarihleri: 16-18 Eylül 2025 Katılan Takımlar: İlk turu geçen 45 takım ve önceden belirlenmiş 33 takım olmak üzere toplam 78 takım Sistem: Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemi

