Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Tarihleri ve Kura Çekimi Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan ikinci eleme turu ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada maç tarihleri ve kura çekimi belli oldu. İşte detaylar:
1. Eleme Turu
Kura Çekimi: 21 Ağustos 2025
Maç Tarihleri: 2-4 Eylül 2025
2. Eleme Turu
Kura Çekimi: 8 Eylül 2025, saat 15.00
Kura Yeri: TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu
Yayın: A Spor canlı yayın
Maç Tarihleri: 16-18 Eylül 2025
Katılan Takımlar: İlk turu geçen 45 takım ve önceden belirlenmiş 33 takım olmak üzere toplam 78 takım
Sistem: Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemi
3. Eleme Turu
Maç Tarihleri: 28-30 Ekim 2025
4. Eleme Turu
Maç Tarihleri: 2-4 Aralık 2025
Grup Maçları
Grup Maçları: 23-25 Aralık 2025
Grup Maçları: 13-15 Ocak 2026
Grup Maçları: 3-5 Şubat 2026
Grup Maçları: 3-5 Mart 2026
