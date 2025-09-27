Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu karşılaşmaları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netleşti. Bu turda toplam 56 takım mücadele edecek ve maçlar 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak. 4. eleme turu ise 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde yapılacak. Grup aşaması maçları ise 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında organize edilecek.
İşte 3. eleme turunda oynanacak karşılaşmalar:
Konyaspor – 12 Bingöl Spor
Esenler Erokspor – Ağrı 1970 Spor
Orduspor 1967 – Erbaaspor
Fatsa Belediyespor – Van Spor Futbol Kulübü
Beykoz Anadolu Spor – Yalova FK 77
Çankaya Spor – KCT 1461 Trabzon FK
Kepez Spor – Sivasspor
Erciyes 38 – Ankara Keçiörengücü
Çorum FK – Kütahyaspor
Kahramanmaraş Spor – Ümraniyespor
52 Orduspor – Sarıyerspor
Bursa Yıldırım Spor – Alanyaspor
Zonguldak Spor – Sipay Bodrum FK
Antalyaspor – Bursaspor
Karacabey Belediye Spor – Malatya Yeşilyurt Spor
Muş Spor – Menemen Futbol Kulübü
Silifke Belediye Spor – Amed Sportif Faaliyetler
Kayserispor – Niğde Belediyesi
1926 Bulancakspor – Iğdır FK
Pendikspor – Çorlu Spor 1947
Karaköprü Belediye Spor – Çaykur Rizespor
Gaziantep Futbol Kulübü – Karabük İdmanyurdu
Dersim Spor – Fethiyespor
Sakaryaspor – İnegölspor
Aliağa Futbol – Serik Spor
Isparta 32 Spor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Manisa Futbol – Muğlaspor
Kahta 02 Spor – Kasımpaşa
Eleme turunda alınacak sonuçlar, takımların 4. eleme turuna yükselmesini belirleyecek ve kupa yolculuğu bu şekilde devam edecek.