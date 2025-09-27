Cumartesi, Eylül 27, 2025

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 3. eleme turu maç programını açıkladı. Süper Lig ve alt lig ekipleri 28-30 Ekim’de kupada mücadele edecek.
Özge Tekeli
40 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu karşılaşmaları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netleşti. Bu turda toplam 56 takım mücadele edecek ve maçlar 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak. 4. eleme turu ise 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde yapılacak. Grup aşaması maçları ise 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında organize edilecek.

İşte 3. eleme turunda oynanacak karşılaşmalar:

Konyaspor – 12 Bingöl Spor

Esenler Erokspor – Ağrı 1970 Spor

Orduspor 1967 – Erbaaspor

Fatsa Belediyespor – Van Spor Futbol Kulübü

Beykoz Anadolu Spor – Yalova FK 77

Çankaya Spor – KCT 1461 Trabzon FK

Kepez Spor – Sivasspor

Erciyes 38 – Ankara Keçiörengücü

Çorum FK – Kütahyaspor

Kahramanmaraş Spor – Ümraniyespor

52 Orduspor – Sarıyerspor

Bursa Yıldırım Spor – Alanyaspor

Zonguldak Spor – Sipay Bodrum FK

Antalyaspor – Bursaspor

Karacabey Belediye Spor – Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor – Menemen Futbol Kulübü

Silifke Belediye Spor – Amed Sportif Faaliyetler

Kayserispor – Niğde Belediyesi

1926 Bulancakspor – Iğdır FK

Pendikspor – Çorlu Spor 1947

Karaköprü Belediye Spor – Çaykur Rizespor

Gaziantep Futbol Kulübü – Karabük İdmanyurdu

Dersim Spor – Fethiyespor

Sakaryaspor – İnegölspor

Aliağa Futbol – Serik Spor

Isparta 32 Spor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Manisa Futbol – Muğlaspor

Kahta 02 Spor – Kasımpaşa

Eleme turunda alınacak sonuçlar, takımların 4. eleme turuna yükselmesini belirleyecek ve kupa yolculuğu bu şekilde devam edecek.

