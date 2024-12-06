Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katıldığı kura çekimlerinde TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz konuşma yaptı.

Konuşmasında çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, “Türkiye’nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum.” açıklamasını yaptı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme Turu Eşleşmeleri

Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig’den 5, Trendyol 1. Lig’den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle: