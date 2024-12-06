Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katıldığı kura çekimlerinde TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz konuşma yaptı.
Konuşmasında çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, “Türkiye’nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum.” açıklamasını yaptı.
İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme Turu Eşleşmeleri
Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig’den 5, Trendyol 1. Lig’den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
- Erzurumspor FK-Sakaryaspor
- Gaziantep FK-52 Orduspor FK
- İskenderunspor-Atakaş Hatayspor
- Muşspor-Onvo Antalyaspor
- Bucaspor 1928-Göztepe
- Çorluspor 1947-Kocaelispor
- Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
- Kırklarelispor-Adana Demirspor
- GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
- Menemen FK-MKE Ankaragücü
- Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
- Boluspor-1461 Trabzon FK
- Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
- ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
- Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
- Gençlerbirliği-Kasımpaşa
- Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK
- TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor
- Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor