Türkiye’de yeni benimsenen mini oyunlardan birisi olan Holdcoin’de rakiplerinde olduğu gibi günlük şifreler ve etkinlikler devam ediyor. Oyuncuların yüksek kazanç biriktirmesini sağlayan bu şifreler ile siz de kazancınızı arttırabilirsiniz. Her gün yenilenen şifreler ve Heist kodları ile siz de kazanabilirsiniz.

İşte 25 Eylül Holdcoin Hold Box Şifreleri

25 Eylül Holdcoin Hold Box şifreleri sırasıyla şöyle;

Bar Humor Rubber Armed Meadow Mixture Mystery İnvolve Tackle Motor Rabbit Black

Bu günlük şifrelerin yanı sıra 25 Eylül Heist kodu “GM” oldu.