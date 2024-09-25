Türkiye’de yeni benimsenen mini oyunlardan birisi olan Holdcoin’de rakiplerinde olduğu gibi günlük şifreler ve etkinlikler devam ediyor. Oyuncuların yüksek kazanç biriktirmesini sağlayan bu şifreler ile siz de kazancınızı arttırabilirsiniz. Her gün yenilenen şifreler ve Heist kodları ile siz de kazanabilirsiniz.
İşte 25 Eylül Holdcoin Hold Box Şifreleri
25 Eylül Holdcoin Hold Box şifreleri sırasıyla şöyle;
- Bar
- Humor
- Rubber
- Armed
- Meadow
- Mixture
- Mystery
- İnvolve
- Tackle
- Motor
- Rabbit
- Black
Bu günlük şifrelerin yanı sıra 25 Eylül Heist kodu “GM” oldu.