Telegram’ın popüler mini oyunu Hamster Kombat’da günlük görevler devam ediyor. Oyuncuların herhangi bir gereksinim olmaksızın en kolay şekilde yaptığı ve 1 milyon jeton kazandığı Hamster Kombat günlük görev için gerekli olan şifre açıklandı. 3 Ağustos Hamster Kombat günlük şifre sayesinde siz de 1 milyon Hamster Kombat jeton kazanabilirsiniz. Peki bugünün Hamster Kombat günlük şifresi ne?

3 Ağustos Hamster Kombat Günlük Şifre

Hamster Kombat günlük şifresi ”SHARDS” oldu. Bu kodu yazmanızı sağlayacak mors kodları ise şöyle;

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Hamster Kombat Nedir?

Telegram üzerinden duyurusu yapılan Hamster Kombat, listelenerek işlem görecek bir mini oyun projesidir. Listelenme öncesinde dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Hamster Kombat’ta çeşitli görevler ile airdrop öncesinde yüksek jeton kazanılması amaçlanmaktadır. Listelenip değer görüp görmeyeceği ise bilinmemektedir.

Hamster Kombat Günlük Şifre Nasıl Yazılır?

Hamster Kombat ana ekranında günlük şifre yazan bölüme dokunmanız ile birlikte ana ekranın çerçevesi kırmızıya dönecektir. Yukarıdaki mors kodların bu ekrana dokunarak girebilirsiniz. Noktalar tek bir dokunuş, çizgiler ise uzun dokunuşu temsil etmektedir.