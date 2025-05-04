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    4 Mayıs 2025 Getir Erişim Sorunu: Uygulama Neden Açılmıyor?

    Özge TekeliBy Yorum yapılmamış2 Mins Read

    Türkiye ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılan online alışveriş platformlarından biri olan Getir, 4 Mayıs 2025 tarihinde büyük bir erişim sorunu yaşadı. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yaparken karşılaştıkları hata mesajları nedeniyle sosyal medyada şikayetlerde bulundu. Saat 14.50 itibarıyla uygulamaya erişim sağlayamayan birçok kullanıcı, sorunun çözülmesi için açıklama bekliyor.

    Mobil cihazlar üzerinden Getir uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, uygulamanın açılmaması veya hata vermesiyle karşılaşıyor. Türkiye genelinde birçok kişi, Getir’in yemek, büyük market, su ve çarşı hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşıyor. Ancak bazı kullanıcılar, uygulamaya sorunsuz bir şekilde giriş yapabildiklerini belirtti.

    Resmi Açıklama Gelmedi

    Getir uygulamasının geliştirici ekibi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden uygulamanın neden çalışmadığına dair bilgi beklerken, uygulama üzerinden yapılan raporlar, hizmetin duraklama aşamasına geldiğini gösteriyor.

    Downdetector Verilerine Göre Sorun Devam Ediyor

    Uygulamanın kullanılamadığına dair en güncel verilere, internet üzerinden yapılan kullanıcı raporlarıyla ulaşılabiliyor. Popüler durum izleme sitesi Downdetector, Getir uygulamasında yaşanan erişim sorununun devam ettiğini doğruladı. Ancak sorunun teknik altyapıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair bir açıklama henüz paylaşılmadı.

    Kullanıcılar Çözüm Bekliyor

    Erişim sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, sorunun çözülmesi için Getir tarafından yapılacak açıklamayı ve herhangi bir çözüm adımını merakla bekliyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden hem restoran hem de market alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Ancak yaşanan bu sorun, uygulamayı kullanmak isteyenlerin alışveriş deneyimini olumsuz etkiliyor.

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    27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

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