Microsoft Windows 10 için yeni bir açıklama yaptı. 1 Kasım itibarıyla Windows 10’un yalnızca okullara özel uzatıldığını duyuran şirket, buna karşın büyük bir riskin de ortaya çıktığını duyurmuş oldu. Zira bireysel olarak Windows 10 kullanan milyonlarca kişi desteğin sona ermesi nedeniyle risk altına girdi. Yurt dışında pek çok kurum alınana karar sonrasında Microsoft’a çağrı yaparak desteğin tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde uzatılması gerektiğini söyledi. Microsoft ise bu çağrılara henüz yanıt vermedi.

PIRG’den Microsoft’a Destek Uzatma Talebi

En ciddi ve destek gören duyuru PIRG’ten geldi. Microsoft’un okullar için sunduğu destek uzatmasını, tüm Windows 10 kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletmesini isteyen PIRG, 400 milyon cihazın ve kullanıcın riske atıldığını söyledi.

2025 itibariyle sona erecek destek nedeniyle 400 cihaz güvensiz bir kullanım nedeniyle risk altında olacak. Üstelik dış kaynaklara göre 400 milyon bilgisayar atık duruma geçeceği gibi dünyanın en büyük elektronik atık dalgasının da yaşanabileceği ifade edildi.

Çeşitli çözüm önerilerini sunan PIRG, çok düşük ya da ücretsiz maliyetler ile desteklemenin devam etmesi gerektiğini belirterek Windows 10 kullanan milyonlarca kullanıcının yararlarının gözetilmesini istedi.

Okullarda Güvenlik Ücretli Olacak

Microsoft’un belirlediği yeni politikaya göre okullardaki Windows 10 cihazlar için ilk yıl için bilgisayar başına 1 dolar, ikinci yıl için 2 dolar ve üçüncü yıl için 4 dolar ödeyerek destek uzatılabilecek. Böylece 3 yıl daha bilgisayarlar Microsoft tarafından koruma altına alacak.

Kullanıcıların güvenlik açıklarına karşı korunmaları açısından kritik bir dönemeçte bulunan Microsoft, henüz bu taleplere yanıt vermiş değil.