Amazon İnsan İşçi Sayısını Azaltıyor, Robotlar Depolarda Göreve Başlayacak

Amazon, depolarındaki otomasyon ve robotik yatırımlarını artırarak, yakın gelecekte bazı pozisyonlarda insan çalışanlar yerine robotları görevlendirmeyi planlıyor. Şirketin elindeki verilere göre halihazırda bir milyondan fazla robot depo operasyonlarında aktif olarak görev alıyor ve bu sayının önümüzdeki yıllarda insan sayısına yaklaşması bekleniyor.

New York Times tarafından yayımlanan şirket içi belgeler ve çalışanlarla yapılan görüşmelere dayalı rapora göre Amazon 2033 yılına kadar yaklaşık 600.000 pozisyonu robotlarla doldurmayı hedefliyor. Bu süreçte, mevcut satış hacminin iki katına çıkması planlanıyor. Kısa vadeli hedefler arasında ise 2027 yılına kadar operasyonların yaklaşık yüzde 75’inin otomatikleştirilmesi bulunuyor. Aksi takdirde, planlanan büyüme için 160.000 yeni çalışana ihtiyaç duyulacaktı.

Robotizasyonun maliyet avantajı da öne çıkıyor. Şirket, her teslimat başına yaklaşık 30 sent tasarruf sağlayacağını ve 2027 yılına kadar insan yerine robot kullanımının toplamda 12,5 milyar dolara yakın maliyet avantajı getireceğini öngörüyor.

Raporda ayrıca Amazon’un, kamuoyunda olumsuz algı oluşmaması için “otomasyon” ve “yapay zeka” terimlerinden ziyade “ileri teknoloji” ve “işbirlikçi robot (cobot)” gibi ifadeleri tercih ettiği belirtiliyor. Şirket, söz konusu belgelerin işe alım stratejilerini tam olarak yansıtmadığını ve yöneticilere belirli terimlerden kaçınmaları talimatı vermediklerini açıkladı.

Ekonomi alanında Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, Amazon’un otomasyon konusunda büyük bir teşvike sahip olduğunu ve süreçlerde başarılı olursa, dünyanın en büyük işverenlerinden birinin iş yaratan bir şirketten iş kaybına yol açan bir yapıya dönüşebileceğini ifade ediyor.