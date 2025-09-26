Avrupa Elektrikli Araç Pazarında Çinli Markalar Tesla’yı Geride Bıraktı

Ağustos 2025’te Avrupa otomobil pazarında elektrikli araç satışları dikkat çekici bir artış gösterdi. Toplam satışlar yıllık bazda %5 yükselirken, elektrikli araçların (BEV) payı %15,8’e ulaştı. Pazarın lideri Volkswagen Grubu olurken, Çinli üretici BYD, Tesla’yı geride bırakarak öne çıktı.

Volkswagen Grubu, ağustos ayında toplam 219.048 satış gerçekleştirerek %27,7 pazar payı elde etti. Grup içindeki en çok tercih edilen marka 87.322 satış ile Volkswagen olurken, Skoda 52.246, Audi 41.335, Cupra 16.934, Seat 13.478 ve Porsche 4.718 satış ile gruba katkı sağladı.

Stellantis Grubu, 106.078 araç satışıyla ikinci sırada yer aldı. Peugeot 33.617, Opel/Vauxhall 24.644, Citroen 21.832, Fiat 14.689, Jeep 7.051, Alfa Romeo 2.977, DS 1.424 ve Lancia/Chrysler 507 araç satışıyla grubun başarısını destekledi.

Renault Grubu, 75.328 satışla üçüncü sıraya yerleşti. Grup içinde Renault 37.840, Dacia 36.936 ve Alpine 552 satış kaydetti.

Diğer öne çıkan markalar arasında Hyundai 37.411, Kia 31.512, Toyota 55.535, Lexus 789, BMW 50.675, Mini 10.727, Mercedes-Benz 44.225, Ford 26.801, Volvo Cars 16.102, Nissan 11.960, SAIC Motor 11.061, Tesla 10.981, Suzuki 11.201, Mazda 9.366, BYD 11.455, Land Rover 6.803, Jaguar 25, Honda 4.236 ve Mitsubishi 2.157 araç sattı.

Avrupa pazarı genelinde Tesla 10.981 satış yaparken, Çinli BYD 11.455 adet satışla onu geçti. SAIC ve diğer Çinli üreticiler de pazar payını artırdı. Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai ve Kia gibi markalar da güçlü performans sergileyerek Avrupa elektrikli araç pazarında öne çıktı.