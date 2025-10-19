Pazar, Ekim 19, 2025

Bilim İnsanları Suyun Yeni Buz Fazını Keşfetti

KRISS araştırmacıları, kısa sürede yüksek basınca maruz kalan suyla “Ice XXI” adını verdikleri yeni bir buz formunu keşfetti; bu bulgu, hem Dünya’daki hem de Güneş Sistemi’ndeki buzlu yapılar üzerine önemli veriler sağlıyor.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Kore Standartlar ve Bilim Enstitüsü (KRISS) araştırmacıları, suyun daha önce gözlemlenmemiş bir fazını keşfetti. “Ice XXI” olarak adlandırılan bu yeni buz fazı, suyun yalnızca 10 milisaniye içinde yaklaşık 20.000 kat atmosfer basıncına maruz bırakılmasıyla elde edildi.

Araştırmada, suyu yüksek basınca maruz bırakmak için elmas tabanlı hücreler (Diamond Anvil Cells, DAC) kullanıldı. Süreç boyunca moleküler dönüşümleri kaydetmek için Avrupa Serbest Elektron X-Işını Lazeri (European XFEL) ve PETRA III tesislerinden yararlanıldı. XFEL, mikro saniyeler düzeyinde görüntüleme sağlarken, PETRA III ile Ice XXI’in kristal yapısı detaylı şekilde çözümlendi. Analizler, buz formunun dörtgen kristal yapıya sahip olduğunu ve her birim hücresinde 152 su molekülü bulunduğunu gösterdi.

Ice XXI, metastabil bir yapı sergiliyor. Deneyler, suyun bu yüksek basınç koşullarında kısa süre sıvı olarak kaldığını ve ardından farklı bir kristal yapıda katılaştığını ortaya koydu. Bu özellik, Ice XXI’in yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında oluşabilen buz fazlarıyla ilgili veriler sunmasını sağlıyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Rachel Husband, Ice XXI’in yüksek sıcaklıkta metastabil başka buz fazlarının varlığı hakkında bilgi sağlayabileceğini belirtti.

