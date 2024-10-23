Google tarafından kullanıma sunulan ve yıllardan beri dünya genelinde kullanılan Blogspot.com için sürpriz bir karar alındı. Yapılan talep sonrasında Blogspot kapatıldı. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Blogspot için alınana karar sonrasında tepkiler sosyal medyada gündeme geldi. Peki, Blogspot neden kapatıldı? Blogspot ne zaman açılacak? İşte detaylar.

Blogspot Neden Kapatıldı?

Blogspot’un erişim engeli getirilmesinin nedeni Türkiye Futbol Federasyonu oldu. TFF tarafından yapılan başvurular sonrasında Blogspot kapatıldı. Erişim engeli kararının TFF tarafından alındığı belirtildi. Siteye giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ise bu büyük problem ile karşı karşıya kaldı. Zira Blogspot’a giriş yapmak isteyenler “Bu internet sitesi (blogspot.com) aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir… Türkiye Futbol Federasyonu; 22.10.2024 tarihli 047-05 D.iş sayılı kararı” mesajıyla karşı karşıya geldi.

Blogger Nedir?

Blogger, kullanıcıların kendi online bloglarını kolaylıkla oluşturmalarına ve yönetmelerine olanak tanıyan bir blog yayınlama hizmetidir. 1999’da Pyra Labs tarafından geliştirilen ve 2003’te Google tarafından satın alınan Blogger, bireylerin düşüncelerini, deneyimlerini ve uzmanlıklarını küresel bir kitleyle paylaşmaları için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Kullanıcılar, çeşitli şablonlar ve tasarım araçları aracılığıyla bloglarının görünümünü özelleştirebilir. Ayrıca para kazanma için AdSense ve ziyaretçi verilerini izlemek için Google Analytics gibi çeşitli Google hizmetlerini de kullanabilir.