Perşembe, Eylül 18, 2025

BMW M4 GTS’in Son Örneği 1 Milyon Dolara Alıcı Arıyor

Sınırlı sayıda üretilen BMW M4 GTS’in son örneği, koleksiyon değeri ve neredeyse hiç kullanılmamış durumu ile 1 milyon dolara satışa sunuldu.
Özge Tekeli
12 saat önce
0 0
BMW’nin performans odaklı modeli M4 GTS’in son üretim aracı, dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sunuldu. Sınırlı sayıda üretilen bu özel serinin sonuncusu, 1 milyon dolar etiketle alıcı bekliyor.

Toplamda yalnızca 803 adet üretilen BMW M4 GTS serisi, otomobil dünyasında ayrı bir yere sahip. Satışa çıkarılan bu araç, serinin kapanış modeli olmasıyla büyük önem taşıyor. Florida’daki bir galeride sergilenen otomobilin kilometresi oldukça düşük ve neredeyse hiç kullanılmamış durumda.

M4 GTS, piyasaya ilk çıktığında yaklaşık 135 bin dolar fiyatla satılıyordu. Ancak bu model, yıllar içinde değer kaybetmek yerine değer kazandı ve bugün milyon dolarlık seviyeye ulaştı

Aracın bu kadar özel olmasının en önemli nedeni, sahip olduğu teknoloji. M4 GTS, seri üretim BMW modellerinde ilk kez kullanılan yenilikçi bir enjeksiyon sistemi ile donatıldı. Bu sistem motora ek güç sağlıyor ve aracın performansını üst seviyeye çıkarıyor.

