BYD, Dünyanın En Büyük Enerji Depolama Sistemini Tanıttı

Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD, enerji depolama alanında yeni bir döneme öncülük edecek “HaoHan” adını verdiği sistemi duyurdu. Tek bir ünitede 14,5 MWh kapasiteye sahip olan sistem, mevcut standart çözümlerden iki kat daha fazla enerji depolayabiliyor.

Şirketin açıklamasına göre HaoHan sistemi 6 metrelik bir konteyner içinde kurulduğunda 10 MWh kapasite sağlıyor ve metreküp başına 233 kWh enerji yoğunluğuna ulaşabiliyor. Bu özellikler, 1 GWh kapasitesine sahip bir santral için gereken ünite sayısını yarıdan fazla azaltırken, arazi ihtiyacını üçte bir oranına düşürüyor. Hücre sayısı ise yüzde 76 azalma gösteriyor.

Sistemin merkezinde BYD’nin geliştirdiği 2.710 mAh kapasiteli Blade Battery hücresi bulunuyor. Geleneksel hücrelerin üç katı kapasite sunan bu hücre, 10.000 döngüyü aşan kullanım ömrü ve kWh başına 0,014 doların altındaki yaşam döngüsü maliyetiyle dikkat çekiyor.

Entegre tasarımı sayesinde sistem gereksiz bileşenlerden arındırılmış ve verimlilik yüzde 52’ye yükselmiş durumda. Çeşitli iklim koşullarında çalışabilen HaoHan, bakım ve arıza maliyetlerini yüzde 70’e kadar azaltıyor. Sistem, BYD’nin kendi invertörleri ve enerji yönetim yazılımıyla uyumlu çalışıyor.

BYD, HaoHan’ın proje bazlı seviyelendirilmiş enerji maliyetini (LCOS) yüzde 21,7 düşürdüğünü ve ekipman, nakliye ile kurulum giderlerini yaklaşık yüzde 30 azaltacağını belirtti. Sistem, şebeke dengeleme, yenilenebilir enerji santrallerinin entegrasyonu ve ticari ya da konut tipi yedek enerji çözümleri için kullanılabilecek.

Sektörde diğer oyuncuların çözümleriyle kıyaslandığında, CATL 9 MWh’lik TENER Stack’i, Tesla 20 MWh’lik Megablock’u ve Sungrow 6,9 MWh’lik PowerTitan 3.0’ı tanıtmıştı. BYD, HaoHan ile enerji depolama pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket, 2025 sonuna kadar Suudi Arabistan’da kurulması planlanan 12,5 GWh’lik dev tesis dahil birçok gigavat ölçekli projede sistemi devreye almayı planlıyor. Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’daki yatırımlar da hız kazanacak.

Ayrıca BYD, yeni invertörü GC Flux’u tanıttı. 2,5-10 MW arası kapasiteye sahip bu cihaz, yüzde 99,35 verimlilikle mevcut standartların yaklaşık yüzde 38 üzerinde performans sunuyor ve kısa süreli aşırı yüklemelere dayanabiliyor.