Şifre yöneticisi NordPass, dünya genelinde kullanılan en yaygın şifrelerin listesini açıkladı. Her yıl zirvede yer alan 123456 şifresi, 2024 yılında da zirveyi bırakmadı. Kullanıcıların şifre güvenliği konusunda büyük hatalar yaptığını gösteren liste her yıl yayınlansa da değişen bir şey olmuyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu ve çok kolay bir şekilde tahmin edilebilecek 123456 şifresi bu yılda da zirvede yer aldı. 6 yıldan beri yayınlanan listenin 5’inde 123456 birinci olurken sadece 2022 yılında bu şifre yerine password kullanıldığı açıklanmıştı.

Ülkelere Göre Farklı Şifre Tercihleri

NordPass’ın analizinde, farklı ülkelerde kullanılan şifre tercihlerine de dikkat çekildi. İngiltere’de “liverpool” kelimesi en çok tercih edilenler arasında yer alırken, Avustralya’da ise bir restoran ve müzik mekanı “lizottes” kelimesi öne çıktı. Finlandiya ve Macaristan gibi ülkelerde ise sırasıyla “salasana” ve “jelszo” şifreleri en popüler şifreler arasında yer aldı. Bu kelimelerin anlamları ise şifre. Bu durum ise kullanıcıların şifre belirleme noktasında hiçbir stratejisinin olmadığını gösteriyor.

İşte En Popüler Şifreler

NordPass’ın açıklamalarına göre en popüler şifre listesi için , kamuya açık kaynaklardan ve Darkweb’ten toplanan 2,5 TB büyüklüğünde veri tabanı kullanıldı. İşte en popüler 10 şifre;