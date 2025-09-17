Çarşamba, Eylül 17, 2025

FC 26 Erken Erişim 19 Eylül’de Başlıyor

FC 26, ön sipariş sahipleri için 19 Eylül 2025’te erken erişime açılıyor; futbol tutkunları oyunu resmi çıkışından önce deneyimleyebilecek.
Özge Tekeli
13 saat önce
0 0
FC 26 Erken Erişim 19 Eylül’de Başlıyor

EA Games’in geliştirdiği yeni futbol simülasyonu FC 26, oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun resmi çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak açıklanırken, ön siparişle satın alan kullanıcılar için erken erişim fırsatı sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre FC 26 erken erişimi, 19 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Oyuncular, kendi yerel saatlerine göre 18 Eylül’ü 19 Eylül’e bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla oyuna giriş yapabilecek. Bu sayede ön sipariş sahipleri, oyunu resmi çıkış tarihinden bir hafta önce deneyimleyebilecek.

FC 26, modern futbol oyunları standartlarına uygun olarak tasarlanırken, oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de paylaşıldı. Minimum sistem gereksinimleri arasında Windows 10 veya 11 işletim sistemi, AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k işlemci, 8 GB RAM ve AMD RX570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartı yer alıyor. Önerilen sistem gereksinimleri ise Windows 10-11 işletim sistemi, AMD Ryzen 2700X veya Intel Core i7 6700 işlemci, 12 GB RAM ve AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660 ekran kartı ile 100 GB depolama alanı içeriyor.

