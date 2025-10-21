Fiat Egea’nın Üretim Süresi 2026’ya Kadar Uzatıldı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Fiat Egea modelinin üretim programını 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Şirket, Bursa’daki fabrikasında gerçekleştirdiği üretimin planlanan süreden altı ay daha devam edeceğini duyurdu.

TOFAŞ tarafından yapılan açıklamada, Stellantis Europe S.P.A. ile yapılan anlaşma kapsamında Tipo/Egea modelinin üretim sözleşmesinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, modelin Türkiye’deki üretiminin 2026 ortasına kadar sürdürülmesi öngörülüyor.

K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracatıyla ilgili de güncelleme yapıldı. Üretim hedefleri doğrultusunda toplam 1 milyon aracın üretilmesi planlanırken, bu üretimin 230 bin adedinin Kuzey Amerika’ya gönderilmesi hedefleniyor. TOFAŞ, bu pazara uygun üretim yapabilmek için K0 modeline ilişkin yatırım bütçesini 386 milyon Euro olarak güncelledi.

Şirket, üretim süresinin uzatılması ve ihracat yatırımlarına ilişkin kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı.