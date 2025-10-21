Salı, Ekim 21, 2025

Son Dakika

2026 Asgari Ücret İçin Zam Senaryoları Netleşiyor: OVP Tahmini Öne Çıkıyor 21 dakika ago
Motorin ve Benzine Gece Yarısı İndirimi Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Düşüyor 44 dakika ago
MEB 2025-2026 1. Dönem Ortak Sınav Takvimi Açıklandı 56 dakika ago
Fiat Egea’nın Üretim Süresi 2026’ya Kadar Uzatıldı 1 saat ago
Altın Yükselir mi? Uzmanlardan Perşembe Uyarısı 1 saat ago
Türkiye Trafiğinde 33 Milyon Araç Var: En Fazla Tercih Edilen Marka ve Renk Belli Oldu 2 saat ago
Wilfried Singo Sahalara Ne Zaman Dönecek? Galatasaray’dan Resmi Açıklama 2 saat ago
Ahmet Minguzzi Davasında Karar:2 Sanık Tahliye Edildi 2 saat ago
Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu 3 saat ago
Aşk ve Gözyaşı’nda Senarist Krizi: Yeni Bölüm Bu Hafta Yayınlanmayacak 4 saat ago

Fiat Egea’nın Üretim Süresi 2026’ya Kadar Uzatıldı

TOFAŞ, Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden biri olan Fiat Egea’nın üretim süresini altı ay uzatarak 30 Haziran 2026’ya kadar devam ettirme kararı aldı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Fiat Egea’nın Üretim Süresi 2026’ya Kadar Uzatıldı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Fiat Egea modelinin üretim programını 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Şirket, Bursa’daki fabrikasında gerçekleştirdiği üretimin planlanan süreden altı ay daha devam edeceğini duyurdu.

TOFAŞ tarafından yapılan açıklamada, Stellantis Europe S.P.A. ile yapılan anlaşma kapsamında Tipo/Egea modelinin üretim sözleşmesinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, modelin Türkiye’deki üretiminin 2026 ortasına kadar sürdürülmesi öngörülüyor.

K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracatıyla ilgili de güncelleme yapıldı. Üretim hedefleri doğrultusunda toplam 1 milyon aracın üretilmesi planlanırken, bu üretimin 230 bin adedinin Kuzey Amerika’ya gönderilmesi hedefleniyor. TOFAŞ, bu pazara uygun üretim yapabilmek için K0 modeline ilişkin yatırım bütçesini 386 milyon Euro olarak güncelledi.

Şirket, üretim süresinin uzatılması ve ihracat yatırımlarına ilişkin kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX