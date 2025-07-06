Galaxy S25 Edge Satışları Hayal Kırıklığı Yarattı

Samsung’un mayıs ayında tanıttığı ultra ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge’in ilk ay satış verileri ortaya çıktı. Ice Universe’ün paylaştığı rakamlara göre cihazın piyasadaki performansı markanın beklentilerinin oldukça gerisinde kaldı.

Galaxy S25 Edge modeli, 5,8 milimetrelik inceliğiyle dikkat çekmişti. Ancak açıklanan verilere göre cihaz, ilk ayında yalnızca 190 bin adet satabildi. Samsung, özellikle amiral gemisi segmentindeki modellerinden daha yüksek satış rakamları bekliyor. Örneğin, şubat ayında kullanıcılarla buluşan Galaxy S25 serisi, mayıs sonuna kadar toplamda 16,61 milyon adet satmıştı.

Serinin diğer modellerinin satış rakamları da paylaşıldı. Standart Galaxy S25 modeli mayıs ayı sonunda 4,86 milyon adet, Plus versiyonu 3,17 milyon adet, Ultra versiyonu ise 8,39 milyon adetlik satış performansı gösterdi.

S25 Edge’in düşük satışlarının en büyük nedeni olarak, kullanıcıların ultra ince tasarımdan ziyade daha gelişmiş özelliklere odaklanmaları gösteriliyor. Bu satış trendi devam ettiği takdirde, modelin üç aylık süreçte 1 milyon barajına ulaşmasının bile zor olduğu belirtiliyor.