Gaziantep-Mersin Hızlı Tren Hattı Yıl Sonunda Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, bölge ulaşımını köklü bir şekilde dönüştürecek. Proje, Mersin ile Gaziantep arasındaki mevcut 6 saat 23 dakikalık seyahat süresini, hızlı tren sayesinde sadece 2 saat 15 dakikaya indirecek.

286 kilometre uzunluğunda, çift hatlı ve elektrikli bir demiryolu hattı olarak tasarlanan proje, yüksek hızda ve sinyalli bir sistemle çalışacak. Trenlerin 200 km/saat hızla sefer yapması planlanırken bölgedeki ticaret, turizm ve istihdamın büyük ölçüde artması bekleniyor. Ayrıca projede yer alan 50 tünel, 63 köprü ve viyadük ile 130 alt/üst geçit, hattın güvenli ve kesintisiz işleyişine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında 21 istasyon inşa edilecek ve Çukurova Havalimanı’na bağlanacak özel bir istasyon da yer alacak. İnşaat çalışmaları, beş farklı kesimde devam etmekte ve %70’in üzerinde bir fiziki ilerleme kaydedildi. Hattın yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında, yılda yaklaşık 6,4 milyon yolcu taşınması ve 100 milyon ton yük taşımacılığı hedefleniyor.