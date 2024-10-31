Google Chrome, son kararlı sürümüyle birlikte bellek yönetimini optimize eden yeni Bellek Tasarrufu modlarını kullanıcılara sundu. Bu özellik, RAM kullanımını azaltarak Chrome’un yüksek RAM tüketimini optimize etmeyi hedefliyor.

RAM Tasarrufu özelliği, uzun süre kullanılmayan sekmeleri otomatik olarak devre dışı bırakarak aktif sekmelere ve diğer uygulamalara daha fazla kaynak sağlıyor. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Ayarlar menüsündeki gelişmiş seçenekler üzerinden bu özelliği hemen etkinleştirebilirler.

Chrome’da Yeni Bellek Tasarrufu Modları

Google Chrome’un yeni bellek tasarrufu, üç farklı mod sunuyor. Bu modlar, sekmelerin devre dışı bırakılma süresine göre değişiklik gösteriyor:

Orta Mod: Sekmeler uzun süre kullanılmadığında devre dışı bırakılır.

Dengeli Mod: Sekmeler, sistem ihtiyaçlarına bağlı olarak daha erken devre dışı bırakılır.

Maksimum Mod: Sekmeler kısa süre kullanılmadığında devre dışı bırakılır.

Bellek Tasarrufu etkinleştirildiğinde, Gmail, Google Maps ve YouTube gibi fazla bellek kullanan sekmeler de dahil olmak üzere çok sayıda sekme açık tutulabilir. Kullanıcılar etkin olmayan sekmelere döndüklerinde, bu sekmeler otomatik olarak yeniden aktif hale gelir. Böylece arka plandaki sekmelerin yoğun tüketiminin önüne kolayca geçilebilir.

Kullanıcılar için Ek Denetimler Sunulacak

Kullanıcılar, Bellek Tasarrufu özelliklerini daha özelleştirilebilir hale getirebilirler. Öyle ki belirli web sitelerinin bu özellik kapsamında tasarruf edilmesi engellenebilir. Sürekli açık kalması gereken sekmeler için bu sayfaları özellik sayfasına eklenmesi yeterli.