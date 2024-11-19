ABD Adalet Bakanlığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında tekel olmakla suçlana Google, önemli bir duruşmayı kaybetti. Mahkemede alınan kararda Google’ın alanında “Tekel” olduğu, rekabeti engellediği ve bu nedenle de Chrome ile olan ilişkisinin gözden geçirileceği belirtilmişti. Bu açıklama sonrasında devam eden incelemelerde Google ile Chrome arsında ciddi bir ayrılık yaşanabileceği öne sürüldü.

Google ve Chrome Ayrılabilir!

Bazı departmanların ayrılması fikri ön plana çıktığında Google duruma sıcak bakmıştı. Ancak Bloomberg tarafından aktarılan son dakika gelişmesinde Chrome’un şirketten ayrılmasına karar verdili. Dava yargıcı tarafından hazırlanan iddianamede Google ve Chrome birlikteliğinin yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.

Chrome’u satması için hazırlanacak talep sonrasında Google’ın nasıl adım atacağı merak ediliyor. ABD’de son dakika gündemi olan bu durum için henüz resmi bir adım atılmadı. Mahkemeden böyle bir adım atılacağı öne sürülürken Google, milyarlarca kullanıcısı bulunan bir tarayıcısı kolay bir şekilde bırakmayacaktır.

Google ile ilgili Android ve Google Play gibi bazı alanlarda da benzer sorunlar yaşanabileceği öngörülüyor.