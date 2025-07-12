Google, OpenAI’ın Windsurf Satın Alma Planını Reddetti

OpenAI’ın yapay zekâ destekli kodlama girişimi Windsurf’ü 3 milyar dolara satın alma girişimi, Google’ın stratejik hamlesiyle engellendi. Fortune tarafından aktarılan bilgilere göre Google, Windsurf ile lisans anlaşması gerçekleştirerek şirketin çekirdek kadrosunu DeepMind bünyesine kattı.

Google sözcüsü, Windsurf’ün bazı üst düzey yapay zekâ kodlama uzmanlarının DeepMind ekibine dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Windsurf’ün kurucuları Varun Mohan ve Douglas Chen, ekiplerinin bir kısmıyla birlikte Google’a geçiş yaptıklarını açıkladı.

OpenAI cephesi ise Mayıs ayında imzaladıkları 3 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının münhasırlık süresinin sona erdiğini, bu nedenle girişimin başka opsiyonları değerlendirebildiğini doğruladı. Bu gelişme, OpenAI için rakiplerinin yoğun şekilde yapay zekâ yetenek avına çıktığı kritik bir dönemde yaşandı.

MIT öğrencileri tarafından 2021’de Codeium ismiyle kurulan Windsurf, Nisan 2025’te marka değişikliğine gitmişti. Şubat ayında gerçekleştirilen yatırım turunda şirketin değeri 2,85 milyar dolara ulaşmıştı. Windsurf’ün yatırımcıları arasında Founders Fund, General Catalyst, Greenoaks ve Kleiner Perkins gibi önemli fonlar bulunuyor.

Yapay zekâ kodlama platformlarına yönelik küresel ilgi artmaya devam ediyor. Thrive Capital, Accel ve Andreessen Horowitz’in desteklediği Cursor’un değeri, son yatırım turuyla birlikte 9 milyar dolara yükselmişti. TechCrunch verilerine gör, OpenAI’ın Windsurf’ten önce Cursor’u satın almak istediği ancak girişimin bu teklife olumlu yaklaşmadığı ifade edilmişti.