Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı

Google, Android kullanıcılarını kapsayan yeni yaş doğrulama sistemini Play Store üzerinden devreye aldı. Şirketin uygulamaya koyduğu bu sistemle birlikte kullanıcıların belirli uygulamalara erişebilmek için 18 yaş ve üzerinde olduklarını resmî olarak doğrulamaları gerekecek.

Yeni düzenleme kapsamında kullanıcılar; kimlik belgesi yükleme, selfie ile doğrulama, kredi kartı bilgileri kullanma veya verifymy.io gibi üçüncü taraf doğrulama hizmetlerinden yararlanma seçeneklerine sahip olacak. Bu doğrulama yöntemleri, ülke ve bölgelere göre farklılık gösterecek.

Google’ın bu adımı, çeşitli ülkelerde yürürlüğe giren veya yürürlüğe girmek üzere olan yaş doğrulama yasalarıyla uyumlu bir politika olarak değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Teksas, Utah ve Louisiana gibi eyaletlerde çevrimiçi hizmetlere erişim için yaş doğrulaması şartı getiren düzenlemeler kabul edildi. Teksas’ta 27 Mayıs 2025’te onaylanan yasa 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Benzer şekilde Kaliforniya’da 13 Ekim 2025’te onaylanan yasa tasarısının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Google, YouTube’da da benzer bir yaş doğrulama süreci yürütüyor. Play Store’da hayata geçirilen yeni sistemle birlikte, yaşını doğrulamayan kullanıcılar birçok uygulamayı indiremeyecek.