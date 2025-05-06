GTA 6 Yeni Fragmanı Yayınlandı! İşte Karakterlerden Yeni Detaylar

Rockstar Games GTA 6’nın yeni fragmanını paylaştı. Fragmanda Jason Duval ve Lucia Caminos adlı iki ana karakter hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Rockstar Games ve Take-Two Interactive, merakla beklenen Grand Theft Auto VI’ya dair yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda iki ana karaktere odaklanılırken karakterlerin hikayesine de kısa bir bakış atıldı. GTA 6’nın 2026 yılına ertelenmiş olması son dönemlerde hem şirketlerin hem de oyunun eleştirilmesine neden olmuştu. Ancak yapımcıların paylaştığı yeni fragman GTA 6 heyecanının yeniden yükselmesini sağladı.

GTA 6 Yeni Fragmanında Karakterlerin Hikayesi Dikkat Çekti

GTA 6 yeni fragmanında oyunun baş karakterlerinden biri olan Jason Duval, “kolay bir hayat” peşinde koşan kişi olarak tanıtıldı. Dolandırıcılar ve sahtekârlarla dolu bir çevrede büyüyen Jason, sorunlu geçmişini ardında bırakmak için orduya katılıyor. Ancak bu adım, onun için kalıcı bir çözüm olmuyor ve Jason yine kirli geçmişinde bir yaşama başlıyor. Yerel uyuşturucu kaçakçılarıyla yakın temasta olan Jason hayatında yeni bir yön ve çıkış noktası arıyor.

Jason’ın Lucia ile tanışması ise beklediği dönüm noktası oluyor. Fragmanda yer alan ifadelere göre Jason için Lucia “Ya başına gelebilecek en iyi ya da en kötü şey” olacak. Bu ilişkinin yönünü ve kaderini belirleyecek olan ise Jason’ın kararları olacak.

GTA Serisinin İlk Kadın Karakteri: Lucia

Oyunun bir diğer başrolü ise Lucia Caminos. GTA serisinde bugüne kadar kadın karakter yer almazken GTA 6 ile bir ilk yaşanacak. Mücadele dolu bir geçmişe sahip olan Lucia, babasının tarafından çok sıkı bir eğitime tabi tutulmuş. Bu eğitimler sayesinde hayatta kalma becerilerini erken yaşta geliştiren Lucia, talihsiz olaylar yaşıyor. Ailesini korumak için Leonida Hapishanesi’ne giren Lucia, “tamamen şans” sayesinde özgürlüğüne kavuşuyor. Yeniden aynı şeyleri yaşamak istemeyen Lucia bu nedenle yeni hayatında emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Güzel bir hayata sahip olmak isteyen Lucia, olaylara duygularıyla değil aklıyla yaklaşıyor ve kontrolü hep elinde tutmak istiyor.

Lucia ve Jason’un tanıştıktan sonra aşka doğru giderek bu yolculuğu GTA 6 ile oyunculara aktarılacak. GTA 6 fragmanında yer alan tüm bu detaylar, oyunun önceki serilere göre çok daha fazla detaylı olacağını ve hikayenin de ön planda tutulacağını gösteriyor. İşte GTA 6 yeni fragmanı;