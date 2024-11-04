Mobil işlemci pazarında 2025’e doğru hızla ilerlerken, Qualcomm ve MediaTek yeni modelleriyle gövde gösterisi yaptı. Yeni nesil yonga setleri Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 ile güçlü bir rekabete giriş yapan şirketlerden hangisinin daha başarılı olduğu merak ediliyor. MediaTek, Arm iş birliğiyle gelişmiş CPU ve grafik özelliklerini sunarken, Qualcomm yeni Oryon çekirdekleri ile performansı daha ileri taşıyor.

Qualcomm ve MediaTek Rekabette: Snapdragon 8 Elite vs MediaTek Dimensity 9400

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite ile ARM tabanlı özel çekirdekler olan Oryon ile dikkat çekiyor. İkinci nesil Oryon çekirdekleri, Qualcomm’un ARM tabanlı dizüstü işlemcilerdeki deneyimini mobil platforma taşıyor. Bu çekirdekler, 4,32 GHz’e kadar çıkabilen yüksek frekanslarıyla yüksek performans sağlıyor ve Qualcomm, A18 Pro işlemcili Apple iPhone 16 Pro modellerine meydan okuyor.

MediaTek ise, Dimensity 9400’te Arm Cortex çekirdeklerini kullanarak 3,63 GHz’e kadar hızlara ulaşıyor. 12 çekirdekli yapısıyla güçlü grafik işlem birimi Immortalis-G925 MC12’ye sahip olan Dimensity 9400, özellikle oyun ve yapay zeka tabanlı uygulamalarda önemli bir performans vaat ediyor.

Oyun Performansında Adreno ve Immortalis Karşılaştırması

Snapdragon 8 Elite’in Adreno grafik işlemcisi, Unreal Engine 5.3 desteği ve 10 bit HDR gibi gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda. Adreno Frame Motion Engine 2.1 ve Snapdragon Game Super Resolution gibi teknolojiler sayesinde oyun deneyiminde performansı arttırıyor.

MediaTek’in Immortalis grafik işlemcisi de benzer şekilde ışın izleme ve 3.0 uyarlanabilir oyun teknolojileri ile güçlü bir oyun performansı sunmayı hedefliyor.

Kamera cephesine geçildiğinde ise her iki yonga seti de iddialı özellikler sunuyor. Qualcomm Spectra AI destekli üçlü 18-bit ISP, 320 MP’ye kadar fotoğraf çekimini ve 4K çözünürlükte video kaydını destekliyor. MediaTek ise Imagiq 1090 ISP ile HDR yakınlaştırma ve sürekli odaklama sağlayarak yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekim imkanı sunuyor.

Bağlantı özelliklerinde de iki yonga seti kıyasıya yarışıyor. Snapdragon 8 Elite, Wi-Fi 7 ile 5,8 Gbps hızlarına kadar ulaşırken, MediaTek Wi-Fi 7 destekli Xtra Range 3.0 teknolojisiyle bu alanda rekabetçi özellikler sunuyor. Ayrıca her iki işlemci de en yüksek 5G hızlarını destekliyor.

Snapdragon 8 Elite mi MediaTek Dimensity 9400 mü? Hangisi Üstün?

Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400, mobil teknoloji dünyasında sınırları zorlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Qualcomm, özelleştirilmiş Oryon çekirdekleri ve güçlü bağlantı yetenekleri ile performans ve enerji verimliliğinde önemli avantaj sağlarken; MediaTek, Arm teknolojileri ve gelişmiş oyun özellikleriyle öne çıkıyor. 2 model arasından seçim yapmak isteyenlerin bu farklara dikkat etmesi gerekiyor.