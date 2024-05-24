Huawei, yeni Huawei nova 12 Serisi akıllı telefonlarını Türkiye’de tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei nova 12s, sadece 168 gram ağırlığa sahip ve 6,7 inç 120 Hz OLED ekranı ile 1.07 milyar renk gösterebilme kapasitesi sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemci ve 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Huawei nova 12s, 4 bin 500 mAh pili ve “66W Huawei SuperCharge Turbo 2.0” desteği ile hızlı şarj edilebiliyor​​​​.

Nova 12s “60MP Ultra Geniş Selfie Kamerası” ve “50MP Ultra Görüş Ana Kamera” ile satışa sunulurken” XD Portre Motoru”, yüksek çözünürlükte fotoğrafçılığı destekleyerek, 100 derece ultra geniş açı ile grup fotoğraflarında da başarılı performans sağlıyor.

Nova 12s, Türkiye’de 22 bin 999 lira fiyatla satışa sunuluyor ve yanında 4bin 999 lira değerinde FreeBuds 5 ve 2bin 599 lira değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor​​​​.

Huawei nova 12 SE ise “108MP Üçlü Portre Kamerası”, F1.9 diyafram açıklığı ve EMUI 14 işletim sistemi ile satışa sunuluyor.

Nova 12 SE, 4 bin 400 mAh pili ve “AI Güç Tasarrufu Teknolojisi” ve, “66W HUAWEI SuperCharge” desteği ile hızlı şarj imkanı sağlıyor

Türkiye’de yeşil, beyaz, siyah renk seçenekleri 19 bin 999 lira fiyatla satışa sunulurken, 2 bin 499 lira değerinde FreeBuds 5i ve 2 bin 599 lira değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi ürünle birlikte hediye ediliyor​​.

Huawei nova 12i’ de, 108MP ultra yüksek çözünürlüklü kamera ve 5 bin mAh pili ile satışa sunuluyor. Cihaz, özellikle genç kullanıcılar için tasarlanmış olup, 6,7 inç 30/60/90 Hz uyarlanabilir ekranı ile parlak ve net görüntüler sunarken, “Yumuşak Karartma Kontrolü” ile okuma deneyimini iyileştiriyor​​.

Nova 12i, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle 14 bin 999 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca, 1 yıllık ekran hasarı garantisi ve “Huawei FreeBuds 5i” kablosuz kulaklık hediyesi ile kullanıcılarına sunuluyor. 600 lira indirim kuponu da bu modelin avantajları arasında yer alıyor​​.