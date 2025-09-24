Hyundai i30 Türkiye’ye Geri Döndü: İşte Fiyat ve Özellikleri

Hyundai, uzun bir aradan sonra i30 modelini Türkiye’de satışa sundu. Modern tasarımı ve gelişmiş donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni i30, hibrit motor seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Yeni Hyundai i30, tek motor seçeneği ile satışa çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motor ve hafif hibrit sistemden oluşan ünitede 140 PS güç üretiliyor. Araç, maksimum 197 km/s hıza ulaşabiliyor ve 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Donanım seçenekleri Comfort ve Prime olarak ikiye ayrılıyor. Comfort donanım seviyesindeki i30, 1.699.000 TL’den, Prime donanımı ise 1.999.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tasarım açısından yeni i30, LED destekli farları ve krom detaylarıyla öne çıkıyor. İç mekânda ise 10.25 inç boyutunda dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Orta konsolda hareketli kol dayama ve arka koltuklar için çift bölgeli klima sistemine de yer veriliyor.