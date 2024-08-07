Türkiye’de Instagram’a engel getirilmesinin ardından Instagram girmek isteyen milyonlarca kişi giriş çözümlerini araştıramya başladı. Tek çözüm VPN ile Instagram’a giriş olsa da VPN uygulamalarının çok fazla olması, güvenli ve güvensiz seçeneklerinin bilinmemesi problem yarattı. Bu nedenle de son dönemlerde hem gerçek hayatta hem de sosyal medya platformlarında “Instagram’a nasıl girebilirim?” sorusunu yönelten kullanıcılar, güvenli ve herhangi bir risk içermeyen VPN uygulamalarını öğrenmeye çalıştı. Peki Instagram’a giriş için en güvenli VPN uygulaması hangisi? Uzmanlar hangi uygulamayı öneriyor? Instagram’a nasıl girebilirim?

VPN ile Instagram’a Nasıl Girebilirim?

VPN ile Instagram’a girmek isteyenlerin öncelikle uygun bir VPN uygulaması seçmesi gerekiyor. Google Play ya da Apple AppStore’da yer alan VPN uygulamaları, tercih edilmesi gereken uygulamalara sahip. Bu nedenle VPN ile Instagram’a nasıl girebilirim sorularına sahip olan kullanıcıların öncelikle bu uygulamalardan birisini cihazına indrimesi gerekiyor.

VPN ile giriş işlemlerinin başlamasının ardından en popüler olan, en çok kullanılan ve güvenliği ile öne çııkan VPN uygulamaları şöyle;

VPN – Super Unlimited Proxy

Secure VPN – Daha Güvenli Ağ

+ WARP: Safer Internet

VPN – hızlı proxy + güvenli

SuperVPN Fast VPN Client

Turbo VPN – Secure VPN Proxy

Proton VPN: Hızlı ve Güvenli

VPN Proxy Master – Süper Vpn

Siz de bu uygulamalardan birisini cihazlarınıza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. VPN uygulamalarının temel amacı, WiFi ya da mobil internet üzerinden bir köprü kurmak ve Türkiye dışından bir kaynak aracılığı ile IP adresi almanızı sağlamak. Böylece Türkiye dışına çıkıldığından dolayı Instagram erişim engeline takılmadan uygulamaya giriş yapılabiliyor. Uygulama giriş için VPN uygulamasını açılması, ek bağlantının sağlanmasının beklenmesi yeterli.