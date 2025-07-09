Instagram’a Yeni Rosalia Yazı Stili Geldi

Instagram, hikaye paylaşımını geliştirmek amacıyla yeni bir yazı stili seçeneği sunmaya başladı. Kısa sürede geniş kullanıcı kitlesinin dikkatini çeken Rosalia yazı stili, klasik emojilere çizim efekti kazandırarak paylaşımlara farklı bir görünüm katıyor.

Popüler sosyal medya uygulamasının hikaye ekranında aktif edilen yeni yazı fontu kullanıcıların hem görsel hem de metin içeriklerini daha estetik ve özgün şekilde düzenlemesine olanak sağlıyor. Rosalia stili, fotoğraf veya video seçildikten sonra metin ekleme bölümünde yazı tipi seçenekleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar, ilgili seçeneği seçerek metinlerini bu özel fontla yazabiliyor.

Rosalia yazı stili özellikle emojilerde yarattığı değişiklikle öne çıkıyor. Normalde standart olarak görülen emoji simgeleri, bu font seçildiğinde tebeşirle çizilmiş gibi görünüm kazanıyor. Örneğin, metin kısmına yan yana üç yıldız işareti (***), gülen yüz için “:-)” ve kalp sembolü için “<3” yazıldığında, bu semboller çizim havasında ekranda yer alıyor.

“Rosalia” yazı stili hala bazı hesaplarda aktif. Özellik bütün hesaplara kademeli olarak dağıtılıyor.