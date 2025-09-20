iPhone 18 Pro, Yarı Şeffaf Tasarımıyla Gelecek

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasının üzerinden kısa süre geçmişken, gelecek yıl tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro hakkında dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Çinli teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’a göre yeni iPhone serisi alışılmışın dışında yarı şeffaf bir tasarımla kullanıcılara sunulacak.

Aktarılan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve Pro Max, iPhone 17 Pro’da yer alan kare kamera modülünü üçlü lens sistemiyle koruyacak. Ancak arka yüzeyde yapılacak yarı şeffaf tasarım sayesinde cihazın donanım bileşenleri kısmen görülebilecek.

Soğutma ve Performans İçin Yeni Sistem

Tasarım değişikliğinin yanı sıra performans tarafında da yenilikler bekleniyor. İddialara göre Apple, iPhone 18 Pro’da paslanmaz çelikten üretilmiş özel bir buhar odası soğutma sistemine yer verecek. Bu teknoloji, uzun süreli oyun deneyimlerinde ve yüksek çözünürlüklü video kayıtlarında cihazın sıcaklığını dengelemede önemli rol oynayacak.

Ekran tarafında ise mevcut boyutların korunacağı, iPhone 17 Pro’daki gibi 6,3 inç ve 6,9 inç seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Donanım tarafındaki işlemci ve kamera geliştirmelerinin de her yıl olduğu gibi yeni nesil iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor.