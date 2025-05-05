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    Pazartesi, Mayıs 5
    Teknoloji

    LEGO Star Wars ve Super Space Club Epic Games’te Kısa Süreliğine Ücretsiz

    Epic Games Store, bu hafta toplam 555 TL değerinde iki oyunu, Super Space Club ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’yı ücretsiz sundu.

    Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla kullanıcılarına avantaj sağlamaya devam ediyor. Bu hafta platformda toplam 555 TL değerinde iki oyun ücretsiz olarak erişime açıldı.

    Bu Haftanın Ücretsiz Oyunları:

    Super Space Club

    LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

    Epic Games Ücretsiz Oyunlar Nasıl Alınır?

    Ücretsiz oyunlara sahip olmak için öncelikle Epic Games Store’a giriş yapılması gerekiyor. Ardından oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayarak ilgili oyun kalıcı olarak kütüphaneye eklenebiliyor. Bu işlem için bir Epic Games hesabı ile giriş yapılması gerektiği de unutulmamalı.

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