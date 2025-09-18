Perşembe, Eylül 18, 2025

Mercedes-Benz, Araç İçi Tasarımda Değişikliğe Gitti

Mercedes-Benz, kullanıcı verilerini dikkate alarak araç içi tasarımda yeniden fiziksel düğmelere yer vereceğini açıkladı; yeni modellerde standart hale gelecek bu değişim, dijital ve manuel kontroller arasında denge kurmayı hedefliyor.
Özge Tekeli
7 saat önce
0 0
Mercedes-Benz, dijitalleşme odaklı araç içi tasarım anlayışında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, kullanıcı geri bildirimleri ve kullanım verileri doğrultusunda fiziksel düğmeleri yeniden ön plana çıkarma kararı aldı.

Markanın yazılım geliştirme sorumlusu Magnus Östberg Autocar’a verdiği röportajda, sürücüler için fiziksel kontrollerin dokunmatik panellere göre daha pratik bulunduğunu belirtti. Östberg, “Kullanıcı verileri, yüksek sıklıkla kullanılan fonksiyonlarda fiziksel düğmelerin tercih edildiğini açıkça ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Modellerde Standart Olacak

Alınan karar doğrultusunda, Mercedes’in elektrikli GLC ve CLA Shooting Brake modellerinde direksiyon üzerinde rocker, roller ve tuş tasarımları öne çıkacak.

Şirket, bu direksiyon tasarımını önümüzdeki dönemde yeni çıkacak tüm araçlarda standart hale getirmeyi planlıyor. Östberg, mevcut araçlara ek kontrol elemanları entegre etmenin maliyetli olacağına dikkat çekerek bu yöntemin hem kolay uygulanabilir hem de ekonomik olduğunu vurguladı.

Münih Otomobil Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Östberg, farklı model geçişlerinde kullanıcı deneyimlerinin değiştiğini dile getirdi. Dokunmatik ekran ağırlıklı CLA Sedan ile yeni GLC arasında gözle görülür fark olduğunu ifade eden Östberg, “Veriler, özellikle belirli yaş gruplarında fiziksel düğmelerin önemini ortaya koyuyor. Bu nedenle dokunmatik ekran ile fiziksel kontrol elemanları arasında denge kurmak büyük önem taşıyor.” dedi.

