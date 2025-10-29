Microsoft, 15 Bin Çalışanı İşten Çıkarırken CEO’nun Ücreti Yükseldi

Microsoft, 2025 yılı içerisinde iş gücünü yeniden yapılandırma kapsamında 15 bin çalışanını işten çıkardı. Bu gelişme, şirketin operasyonel verimliliğini artırma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Şirketin CEO’su Satya Nadella’nın yıllık kazancı ise yüzde 22 artış göstererek 96,5 milyon dolara ulaştı. Nadella’nın kazancının büyük kısmı hisse senedi ödüllerinden sağlanırken, nakit teşvikleri yaklaşık 9,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Temel maaşı ise 2,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Microsoft’un mali yılı 30 Haziran 2025’te sona erdi. Şirket, bu dönemde gelirlerini yüzde 15 artırarak 281,7 milyar dolara, net kârını ise yüzde 16 yükselterek 101,8 milyar dolara çıkardı. Hisse fiyatları ise yılın başındaki 354 dolardan ekim ayı itibarıyla 523 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 48 artış gösterdi.

Satya Nadella, 2014 yılında göreve geldikten sonra Microsoft’un gelirlerini üç kat, net kârını dört kat artırdı. Hisse başına kazanç ise bu süreçte beş kat yükseldi. Şirketin piyasa değeri ise 300 milyar dolardan 3,8 trilyon dolara ulaştı.

İşten çıkarmalar, Microsoft’un yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla aynı döneme denk geldi. Şirket, AI altyapısına 80 milyar dolar yatırım yaptı ve yapay zeka destekli iş süreçlerini genişletme yönünde adımlar attı. Bu çerçevede, Mayıs 2025’te yaklaşık 6 bin çalışan, Temmuz ayında ise 9 bin çalışan işten çıkarıldı.