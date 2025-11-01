Netflix, Squid Game Oyununu Geliştiren Stüdyoyu Kapatıyor

Netflix, oyun sektöründeki stratejisini yeniden şekillendirme kararı aldı. Şirket, 2022 yılında bünyesine kattığı Boss Fight Entertainment adlı oyun stüdyosunun faaliyetlerine son verdi. Stüdyo, kısa süre önce büyük ilgi gören Squid Game: Unleashed adlı mobil oyunla adını duyurmuştu.

Edinilen bilgilere göre bu karar Netflix’in oyun alanında farklı bir yönelim izlemeye başladığını gösteriyor. Platform, doğrudan oyun geliştirme yerine kullanıcıların hem televizyon hem de mobil cihazlar üzerinden erişebileceği interaktif içeriklere odaklanacak.

Netflix’ten yapılan açıklamada, kapanma kararına ilişkin detaylı bir gerekçe paylaşılmadı. Ancak şirket içi kaynaklar, yeni dönemde daha esnek ve iş birliğine açık modellerin benimseneceğini ifade ediyor. Bu kapsamda, özellikle parti oyunları ve çocuklara yönelik projelerin öne çıkacağı belirtiliyor.

Boss Fight Entertainment’ın kapatılması, Netflix’in oyun sektöründeki büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirket, bundan sonraki süreçte sürdürülebilir ve deneyim temelli içeriklere ağırlık verecek.