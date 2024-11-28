Çin merkezli teknoloji devi Redmi, düzenlediği etkinlikle uzun süredir beklenen K80 ve K80 Pro modellerini tanıttı. Hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni modeller, akıllı telefon pazarında rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. İşte detaylar:

Redmi K80 Pro ve K80 Ortak Özellikleri

K80 serisinin iki modelinde ortak pek çok özellik bulunuyor. Telefonlardaki ortak özellikler şöyle;

Ekran: 6.67 inç boyutunda, 2K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit tepe parlaklık değeri sunuyor.

6.67 inç boyutunda, 2K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Kamera: 20 MP ön kamera ve yapay zekâ destekli 50 MP ana kamera ile kullanıcılar, üstün fotoğraf deneyimleri yaşayacak.

20 MP ön kamera ve yapay zekâ destekli 50 MP ana kamera ile kullanıcılar, üstün fotoğraf deneyimleri yaşayacak. Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi okuyucu sensörle hem hız hem de güvenlik ön planda tutulmuş.

Redmi K80 Özellikleri Neler?

Redmi K80, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. 6.550 mAh kapasitesindeki dev bataryası, 90W hızlı şarj desteği ile destekleniyor. 12 GB’den 24 GB’ye kadar RAM ve 256 GB’den 1 TB’ye kadar depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Redmi K80 Pro Özellikleri Neler?

K80 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle performansı zirveye taşıyor. 6.000 mAh bataryası 120W hızlı şarj desteği ile sunuluyor. Pro modelin kamera yetenekleri, Samsung sensörlü 32 MP ultra geniş açı ve 2.5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamerayla destekleniyor.

Redmi K80 Serisinin Fiyatları

Yeni Redmi K80 serisi, özellikleri kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor: