Rekabet Kurumu, Spotify’ın Türkiye’deki Faaliyetlerini Mercek Altına Aldı

Rekabet Kurumu, dijital müzik pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında inceleme süreci başlattı. Kurum tarafından yapılan duyuruda, platformun Türkiye’de yürüttüğü strateji ve uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Spotify’ın rakip hizmet sağlayıcılarının ve müzik içeriklerine ilişkin hak sahiplerinin faaliyetlerini kısıtlayıcı uygulamalarda bulunup bulunmadığının değerlendirileceği ifade edildi. Ayrıca platformda yer alan sanatçılar arasında görünürlük gibi farklı unsurlarda ayrımcılık yapılıp yapılmadığı konusunun da inceleme kapsamına alındığı vurgulandı.

Kurum yetkilileri, süreç boyunca Spotify’ın sektördeki konumu, işleyiş yöntemleri ve içerik sağlayıcılarıyla kurduğu ilişkilerin detaylı biçimde ele alınacağını kaydetti. İncelemenin sonucunda, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağı aktarıldı.