Samsung, Akıllı Telefon Pazarında Liderliği Geri Aldı

2025’in ikinci çeyreğine ait akıllı telefon satış verileri açıklandı. Samsung, nisan-haziran döneminde 58 milyon akıllı telefon sevk ederek pazarın zirvesine yerleşti. Şirketin sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Apple ise aynı dönemde 46,4 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi ve ikinci sırada yer aldı. Apple’ın satışlarındaki düşük artış oranı, kullanıcıların yeni iPhone modellerini beklemesi ve mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmasından kaynaklandı. Şirketin, üçüncü çeyrekte yeni iPhone serisini tanıtması bekleniyor.

Üçüncü sırada, 42,5 milyon akıllı telefon sevk eden Xiaomi bulunuyor. Çin merkezli markanın pazar payı yüzde 14,4 olarak açıklandı. Vivo ise 27,1 milyon adetlik sevkiyatla dördüncü sırada yer aldı ve yüzde 9,2 pazar payına ulaştı.

Afrika ve gelişmekte olan pazarlarda güçlü konumda olan Transsion Holdings de Infinix, Itel ve Tecno markalarıyla toplam 25,1 milyon telefon sevk ederek yüzde 9,2 pazar payı elde etti.